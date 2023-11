Wielki powrót w "M jak miłość"! Okazuje się, że po kilku latach przerwy na planie serialu znów pojawi się... Monika Krzykowska! Jak informuje Fakt aktorka po raz kolejny wcieli się w postać Jolanty Kaczmarek. Pamiętacie, kim dokładnie była serialowa Jolanta? Kuzynka Adama Wernera zatrudniła Andrzeja Budzyńskiego i robiła wszystko, by uwieść swojego podwładnego, który wówczas tworzył szczęśliwe małżeństwo z Martą. Teraz bohaterka grana przez Monikę Krzywkowską wraca do "M jak miłość"! Czy znów namiesza w życiu Budzyńskiego?

Medialne informacje o swoim powrocie skomentowała sama Monika Krzywkowska. Aktorka w rozmowie z Faktem potwierdziła, że wkrótce pojawi się na planie "M jak miłość"

To bardzo miłe zaskoczenie, że ten wątek jest jeszcze do wykorzystania. Jakiś czas temu produkcja serialu odezwała się do agencji, która się mną opiekuje i zapytano czy mam czas, by wrócić na plan. Odpowiedziałam, że chętnie! Bardzo się cieszę, że wracam do ukochanego serialu Polaków - przyznała gwiazda.