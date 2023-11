Na ten moment czekali wszyscy fani Mikołaja Roznerskiego i Adriany Kalskiej. Mikołaj padł przed swoją dziewczyną na kolana, wręczył piękny pierścionek i poprosił ją o rękę. Zaręczyny zostały przyjęte! Na razie jednak te romantyczne wydarzenia miały miejsce na planie „M jak Miłość”. Marcin czyli bohater grany przez Roznerskiego zaręczył się z Izą, czyli Adrianą Kalską. Tą niezwykle piękną scenę, fani „M jak Miłość” będą mogli zobaczyć już 1 kwietnia.

Reklama

Czy w realnym świecie, może dojść do podobnej sytuacji?

Życie goni scenariusz

W ich przypadku można powiedzieć, że serial wyprzedza rzeczywistość. Wystarczy przypomnieć, że Mikołaj i Adriana zakochali się w sobie dopiero podczas kręcenia scen do serialu „M jak Miłość”. Są ze sobą niecały rok. Niedawno bawili się w górskim kurorcie w Krynicy Zdrój. Towarzyszył im Antoś, synek Mikołaja. Chłopiec podobno nie wyobraża sobie, aby tata kiedykolwiek rozstał się z ukochaną. W "M jak Miłość", to właśnie serialowy synek namówił ojca na zaręczyny. Jeżeli Antoni będzie uważnie oglądał ten odcinek, będzie wiedział co robić!

Więcej przeczytacie w nowym "Fleszu".

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska na Telekamerach 2019

East News

Nowa okładka "Flesza"

Reklama

Zobacz także: Mikołaj Roznerski skomentował plotki o kryzysie w związku z Adą Kalską! Jeszcze nigdy nie był tak szczery