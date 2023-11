To wspaniała wiadomość! Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska najprawdopodobniej są już po zaręczynach. Według informacji, do których dotarło „Party”, Mikołaj oświadczył się Adzie kilka tygodni temu w Wenecji. Decyzja Mikołaja jest o tyle zaskakująca, że jeszcze w sierpniu pytaliśmy go o to, czy on i Adriana się zaręczą, tak jak zrobili to grani przez nich bohaterowie serialu „M jak miłość”.

– W serialu są Marcin i Iza, a my jesteśmy Mikołaj i Ada, tego się trzymajmy - mówił wtedy Mikołaj

Tęskni za stabilizacją

Mikołaj i Ada są ze sobą od niecałych dwóch lat, jednak aktor od jakiegoś czasu potwierdza, że bardzo zależy mu na stabilizacji. Coraz częściej mówi o wybudowaniu dla rodziny domu za miastem. Czy to oznacza, że niedługo będziemy świadkami ślubu gwiazd „M jak Miłość”?

- Jestem coraz bliżej czterdziestki i czuję, że muszę trochę odsapnąć. Już się w życiu wyszalałem. Mam co prawda tylko 37 lat, ale wcześnie zacząłem. Cieszę się z tego, co teraz mam - mówił niedawno w rozmowie z Party

Chociaż teraz nie chciał jednoznacznie potwierdzić informacji „Party”, to nie zaprzeczył jak to robił wcześniej. Więcej w nowym „Party”.

