Mateusz Maga to z pewnością najbardziej charyzmatyczny uczestnik ostatniej edycji Top Model. Choć w programie nie odniósł większego sukcesu, to doskonal radzi sobie w modelingu i cały czas bierze udział w sesjach zdjęciowych, nawet za granicą. Przypomnijmy: Mateusz Maga w cukierkowej sukience. Fani są w szoku: To już przesada

Reklama

Celebryta jakiś czas temu planował otwarcie szkoły tańca. To jednak nie wszystko. Jak informuje "Party" Maga zerwał kontrakt z agencją modeli "D'Vision", ponieważ w planach ma otwarcie... własnej pod nazwą "Maga Models". Agencja ma zacząć działać już w kwietniu. Jest to dość odważny krok, ale Mateusz liczy na to, że jego nazwisko przyciągnie innych modeli. Czekamy więc na huczne otwarcie. Mamy nadzieję, że uczestnik "Top Model" poradzi sobie z tyloma obowiązkami.

Zobacz: Mateusz Maga wystąpi w "You can dance"

Reklama

Mateusz Maga na salonach: