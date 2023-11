Trwa festival Top of the Top 2019 w Sopocie. To już trzeci dzień koncertów. Tym razem show zaczęło się od "Przebojów z winyli", a na scenie mogliśmy już podziwiać m.in. Marylę Radowicz. Gwiazda estrady słynie ze swoich stylizacji, które zawsze robią wrażenie. Maryla Rodowicz jest niczym nasza polska Lady Gaga, która nieustannie zaskakuje swoimi lookami. Czy tak było i tym razem? Czy po festiwalu w Sopocie wszyscy będą mówić tylko o stroju Maryli? Przekonajcie się!

Marla Rodowicz na Top of the Top 2019

Maryla Rodowicz pojawiła się jako pierwsza na scenie podczas koncertu "Przeboje z winyli". Gwiazda zaśpiewała swoje wielkie hity z czasów PRL-u "Madonna" i "Kolorowe jarmarki". Uwagę zwracała oczywiście jej stylizacja. Tym razem Maryla Rodowicz zrezygnowała z barwnego looku i postawiła na mroczną odsłonę. Gwiazda zaprezentowała się w czarnym total looku - miała na sobie obcisły gorset i czarno-złote pióra na ramionach. Do tego dobrała przezroczystą spódnicę z falbanami na samym dole.

Do tego gwiazda wyprostowała swoje włosy i dobrała równie mroczny - jak strój - makijaż. Maryla Rodowicz postanowiła na smoky eyes i jasne usta. Możemy podejrzewać, że gwiazda nie zawiodła swoich fanów, którzy z pewnością czekali na spektakularną stylizację. A waszym zdaniem look Maryli Rodowicz był udany?

ONS.pl

Maryla Rodowicz postawiła na mroczne smoky eyes

ONS.pl