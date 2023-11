Do tej pory Martyna Wojciechowska nie miała szczęścia do mężczyzn. Gwiazda TVN jest silną kobietą, która wie, czego chce od życia. To mogło odstraszać niektórych panów. Jednak jak twierdzi jeden z tygodników, w końcu znalazł się ktoś, kto zauroczył się nią taką, jaka jest.

Według doniesień "Na żywo" Martyna Wojciechowska spotyka się z... Przemkiem Kossakowskim! Widzowie mogą go kojarzyć przede wszystkim z programów emitowanych w TTV. Podobno para była widziana w jednym z warszawskich parków.

Wymieniali czułe uściski, przytulali się do siebie, szeptali do ucha. Na ich twarzach cały czas gościł uśmiech - twierdzi informator "Na żywo".

Przemek Kossakowski, tak jak Martyna Wojciechowska, uwielbia ekstremalne podróże. W swoich programach przekracza granice bólu i strachu. Para poznała się w tamtym roku. Przemek Kossakowski nie omieszkał uwiecznić tego spotkania na wspólnej fotografii.

Z kobietą, która potrafi zaimponować - napisał pod zdjęciem Przemek Kossakowski.

Serwis Fakt24 skontaktował się z podróżnikiem z prośbą o komentarz w tej sprawie. Gwiazdor TTV nie był jednak zbyt wylewny.

Przyjąłem zasadę, że publicznie nie wypowiadam się na temat mojego życia prywatnego - stwierdził Przemek Kossakowski.

Myślicie, że tych dwoje faktycznie ma się ku sobie? Pasują do siebie?

