Ostatnie lata nie były łatwe dla Martyny Wojciechowskiej. Przeżywała śmierć byłego partnera i ojca swojej córki, tragiczny wypadek na planie, w wyniku którego zginął jej współpracownik, sama też walczyła z groźną chorobą. Wszystko wskazuje jednak na to, że Martyna Wojciechowska (44) trudne momenty ma już za sobą i w jej życiu nastał szczęśliwy czas. Dziennikarka od niedawna jest zakochana, a jej związek z Przemysławem Kossakowskim rozkwita. Pod koniec września po raz pierwszy pokazała się oficjalnie ze swoim partnerem, a goście obecni na balu TVN zgodnie twierdzą, że oboje wyglądali na szczęśliwych. Ale nie tylko miłość sprawia, że Wojciechowska jest pełna energii, chęci do działania i wiary w to, że czeka ją jeszcze mnóstwo pięknych chwil. WITAJ, CÓRECZKO! W połowie września Martyna wyruszyła w obfitującą we wzruszenia podróż po Polsce. Zabrała w nią swoją adoptowaną córkę Kabulę Nkalango, która kilka lat temu była bohaterką jednego z odcinków programu „Kobieta na krańcu świata” i filmu dokumentalnego „Ludzie duchy”. Początkowo dziennikarka chciała ją odwiedzić w jej ojczyźnie, czyli Tanzanii, ale gdy okazało się to niemożliwe, zaprosiła ją do Polski. Najpierw pokazała jej Warszawę, a potem zabrała do Krakowa i w swoje ukochane góry. Wjechały kolejką na Kasprowy Wierch, a nawet poszły szlakiem do Doliny Pięciu Stawów. W Warszawie Kabula poznała też w końcu swoją przyszywaną siostrę Marysię, dziesięcioletnią córkę Martyny. Ale celem jej wizyty w Polsce było nie tylko zwiedzanie pięknych zakątków. Dziewczyna, która cierpi na poważną wadę wzroku, oczopląs i światłowstręt, w jednej z krakowskich klinik przeszła badania, dostała też elektroniczną lupę, dzięki której będzie mogła czytać książki napisane nawet drobnym drukiem. Problemy zdrowotne Kabuli...