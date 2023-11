Dominika Gwit wywołała ostatnio spore zamieszanie publikując w sieci mocny wpis, w którym przyznała, że choruje na otyłość. Gwiazda, kóra od kilku lat boryka się z problemem nadwagi napisała wprost "TAK- jestem gruba", ale zapewniła, że jest również bardzo szczęśliwa. Teraz sprawę aktorki skomentowała znana trenerka, Mariola Bojarska-Ferenc, która od lat zachęca Polki do zdrowego stylu życia.

Trenerka w rozmowie z Wideoportalem odniosła się do słów Dominiki Gwit, która przyznaje, że pomimo otyłości jest szczęśliwa.

Ja bym nie epatowała aż tak, że otyłość jest fajna. Pamiętajmy, że tutaj nie chodzi o estetykę, bo to czy ludziom Dominika się podoba, to jest odrębna sprawa. Mówimy tutaj w kontekście zdrowia. Otyłość niesie ze sobą mnóstwo problemów, to są problemy ze stawami, problemy z kręgosłupem, ze wzrokiem, z sercem, z cukrzycą- wymieniała Mariola Bojarska-Ferenc. Jeśli ktoś nie chce żyć długo to niech sobie robi co chce, każdy jest odpowiedzialny za swoje życie. Ale ja bym myślała racjonalnie, że jednak najważniejsze jest zdrowie. Myślę, że pani Dominika też o tym wie. Mam nadzieję, że dojdzie to do niej, że zdrowie jest ważniejsze niż taka zwykła przyjemność.