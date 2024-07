Margaret w wielu wywiadach powtarzała, że marzy jej się zagraniczna kariera. Jako nieliczna z polskich wokalistek co jakiś czas podejmuje starania, by zaistnieć poza granicami naszego kraju. Udało jej się już zdobyć niemałą popularność we Włoszech i Niemczech. W rozmowie z AfterParty.pl zdradziła, że ma zamiar podbić również Liban. Przypomnijmy: Tylko u nas! Margaret podbije kolejny kraj na świecie

Margaret kilka miesięcy temu otrzymała zaproszenie na wielki festiwal odbywający się co roku w sierpniu w Bejrucie - "Beirut Waterfront". Nazwisko polskiej artystki znalazło się na oficjalnym plakacie i spocie promującym ównież w zagranicznych mediach. Dziś nadszedł wielki dzień dla artystki, która wstawiła już na Facebooka pierwsze zdjęcie z miejscowymi fanami.

Widać, że tamtejsza młodzież doskonale ją przyjęła i z niecierpliwością czeka na występ Polki. Margaret podkreślała kilka tygodni temu, że jest zaskoczona faktem, że ktoś słucha jej muzyki w tak oddalonym od Polski regionie:

W sierpniu jestem zaproszona na jakiś duży festiwal do Libanu. Nie wiedziałem, że ktoś tam w Libanie mnie słucha, a słucha - zdradziła nam w czerwcu Margaret

Z niecierpliwością czekamy na pierwsze wideo z koncertu.

