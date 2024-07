Marek Piekarczyk robi zawrotną karierę na polskiej scenie muzycznej już od kilkudziesięciu lat. Od czterech lat widzowie TVP mogą spotykać się z nim co sobota na planie programu "The Voice of Poland", gdzie jest jednym z najłagodniejszych trenerów. Przypomnijmy: Piekarczyk o Steczkowskiej i Górniak: Wynikają dziwne sytuacje. Mają drogę przez ciernie

Już niedługo na rynku ukaże się książka gwiazdora zatytułowana "Zwierzenia kontestatora", w której opowie o burzliwym życiu prawdziwego rockmana. Mało kto może się przecież podzielić tak wieloma anegdotami z tras koncertowych czy występów. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych historii było spotkanie Piekarczyka ze swoją pierwszą kochanką. Podczas randki wokalista posunął się o krok za daleko. Zemsta kobiety po latach była bardzo bolesna:

Doszło do tego, że pierwszy raz w życiu odważyłem się włożyć rękę do jej majteczek. Zamarłem zawstydzony aktem swojej odwagi, a wtedy ona nagle zaczęła okropnie wrzeszczeć, jakby ktoś ją zgwałcił. Zrobiła z tego aferę na całą ulicę. Ni stało się nic złego ani drastycznego, więc do dzisiaj nie rozumiem jej zachowania. - wspomina