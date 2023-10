W sprawie zabójstwa 27-letniej Anastazji ostatnio głos zabrał jej partner, mówiąc o swoim złym stanie psychicznym i informując, że nie znali wcześniej 32-letniego mieszkańca Bangladeszu, który jest podejrzewany o zabójstwo. Teraz głos zabrała mama Anastazji i na jednej z grup dla Polaków mieszkających w Grecji pisze o partnerze córki i staje w jego obronie.

Cały czas toczy się śledztwo w sprawie 27-letniej Anastazji zabitej na Kos. Głównym podejrzanym jest 32-latek z Bangladeszu. Mężczyzna miał się przyznać do kontaktu seksualnego z Polką, z czego się następnie wycofał, a w jego mieszkaniu znaleziono jej DNA, ale nie było żadnych śladów zabójstwa i szybko okazało się, że zbrodnia została dokonana w innym miejscu, natomiast zwłoki Anastazji odnaleziono zaledwie kilometr od domu 32-latka. Anastazja została uduszona, co potwierdziła sekcja zwłok, ale do tej pory nie odnaleziono części jej ubrania, w tym szortów, które miała na sobie na nagraniach z monitoringu zarejestrowanych przed jej śmiercią.

Mama Anastazji i jej partner wrócili już do Polski, a teraz kobieta zabrała głos i jak się okazuje, po fali krytyki była zmuszona stanąć w obronie partnera córki. Mama Anastazji pisze wprost, że mężczyzna nie ma nic wspólnego ze śmiercią jej córki i robił wszystko, aby ją odnaleźć.

Jestem matką Anastazji i mogę wszystkim udowodnić, że chłopak Anastazji nie ma nic wspólnego ze śmiercią mojej córki, zadzwonił do mnie od razu po jej zaginięciu i zgłosił to na policje łącznie ze skrinami lokalizacji wszystko jest na moim telefonie , sam w nocy jej szukał ale policja to zbagatelizowała i powiedzieli żeby z rana zgłosić to na Kos, gdyby od razu zadziałali moja córka by żyła, kiedy wysłał im skriny jej numer był dostępny, a z rana już był nie dostępny, wtedy zgłosił sprawę do ambasady i szukał jej sam, dalej już nie będę opisywać sytuacji od samego początku i do końca występował w charakterze świadka - napisała na grupie Polacy w Atenach matka Anastazji.