Małgorzata Socha chce przebiec maraton! Jak donosi "Party", aktorka wróciła z takim postanowieniem z Nowego Jorku, gdzie pojechała wspólnie z mężem Krzysztofem Wiśniewskim. Choć była to ich pierwsza dłuższa podróż tylko we dwoje od czasu narodzin Basi, drugiej córeczki pary, to nie pojechali tam wyłącznie rekreacyjnie! W Stanach para odwiedziła swoje ulubione miejsca, a aktorka spełniła także marzenie z dzieciństwa – pływała z delfinami. Najważniejszym punktem programu tej wizyty był jednak maraton nowojorski, w którym wystartował mąż gwiazdy. Małgosia Socha kibicowała ukochanemu na trasie, ale i snuła plany na przyszłość.

– Do tej pory Małgosia biegała dziennie 5–10 kilometrów i traktowała to jako sposób na powrót do formy po porodzie. Ale po wizycie w Nowym Jorku i emocjach, które przeżyła na trasie maratonu, stwierdziła, że też chce wziąć w nim udział – zdradził w rozmowie z „Party” znajomy gwiazdy.

W przyszłym roku Małgosia i jej mąż będą obchodzić 10. rocznicę ślubu. Kto wie, może uczczą ją wspólnym startem w maratonie? Krzysztof jest wytrawnym biegaczem, poza tym świetnie pływa (kiedyś był ratownikiem) i gra w tenisa. Co więcej, ma już doświadczenie w maratonach, więc jako osobisty trener żony na pewno sprawdziłby się znakomicie!

Małgorzata Socha bieganie traktuje jako sposób na smukłą sylwetkę! Jakże skuteczny ;)

Aktorka w przyszłym roku planuje przebiec maraton.

Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski są małżeństwem od niemal 10 lat.