Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci bardzo odważne zdjęcia, które podzieliły internautów. Prowadząca "Projekt Lady" zaledwie kilka dni temu wywołała spore zamieszanie w sieci pokazując swoją nową fryzurę, którą zafundowała sobie na wyjazd do Sopotu. Małgorzata Rozenek pochwaliła się wówczas fotkami na których pozowała z długimi kolorowymi warkoczykami. Niestety, młodzieżowy look nie wszystkim przypadł do gustu i pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Wygląda jednak na to, że Małgosia nie zamierza przyjmować się hejterami i teraz znów podgrzała emocje na swoim Instagramie!

Reklama

Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcia bez stanika

Małgorzata Rozenek na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które znów podzieliły jej fanów. Gwiazda TVN pozuje w rozpiętej kurtce, pod którą nie ma koszulki i stanika. Jak zareagowali internauci? Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje krytycznych uwag.

- Nic dodać nic ująć..wszystko jest na pokaz..)( tylko po co..))

- Wszystko pieknie tylko nie ten biust...poprostu nie ladny

- Pani Małgosiu bardzo sztucznie wyglądają Pani piersi- pisali internauci.

W obronie Małgorzaty Rozenek stanęli jej fani oraz sam Radosław Majdan! Odważne zdjęcie gwiazdy TVN skomentował rownież Qczaj. Zobaczcie, co napisali!

- Kochanie wyglądasz ślicznie ???????? jak byś miała 20 kg nadwagi i była zaniedbana z płaskim biustem to z pewnością panie które krytykują to zdjęcie pisałyby ,, pani Małgosiu jak pani ślicznie wyglada, taka naturalna , prawdziwa, nic sztuczności i naprawdę świetnie się pani trzyma” ????????????- napisał Radosław Majdan.

- Mamy XXIw latamy w kosmos i jeździmy elektrycznymi samochodami a niektórych szokują piersi????????‍♂️ aha???? ps. piękne piersi????❤️- dodał Qczaj.

- Ja to tego biustu mega zazdroszcze i szczerze to mowie, a widze, ze wiekszosc z zazdroscia- przyznała jedna z fanek.

Zobaczcie zdjęcia które opublikowała Małgorzata Rozenek!

Małgorzata Rozenek pokazała odważne zdjęcia.

Instagram

Zdjęcia gwiazdy TVN podzieliły internautów.

Instagram