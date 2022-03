Małgorzata Rozenek pokazała poruszające zdjęcie i pisze: "Pokoju na świecie"!

Małgorzata Rozenek świętuje urodziny syna Stanisława! Syn gwiazdy TVN skończył już 14 lat, a z tej okazji dumna mama opublikowała w sieci zdjęcia chłopca i wpis, w którym wspomina jego narodziny. Małgorzata Rozenek zdradziła przy okazji, czy jej trzeci syn jest już na świecie! Sprawdźcie, co napisała gwiazda TVN. Małgorzata Rozenek już urodziła? Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana lada dzień pojawi się na świecie. Gwiazda TVN i były piłkarz już od kilku miesięcy szykują się do narodzin maleństwa. Termin porodu jest zaplanowany na początek czerwca, jednak zanim dziecko pojawi się na świecie, Małgorzata Rozenek postanowiła wyprawić urodziny swojego pierwszego syna, Stasia! Prowadząca "Projekt Lady" pokazała, jaki tort zamówiła dla nastolatka i opublikowała wpis, w którym wspomina jego narodziny. 14 lat temu urodziłam swojego pierwszego syna Stasia 😁 jaka ja byłam przejęta😁 mimo tego, że miałam pomoc Mamy, to byłam pełna wątpliwości i strachu 🤷‍♀️ pierwsze dziecko to zawsze ogromna rewolucja i zmiana, nawet tak wyczekana❤️ Stanisław to wyjątkowe dziecko: uzdolnione artystycznie, mające swoje zdanie, wrażliwe i bardzo mądre😍to on sprawił, że pokochałam macierzyństwo ❤️ na tyle, że dziś odliczam chwile do porodu 3! syna 💪 😂 nie wiem kiedy te 14 lat minęło 😁- napisała na Instagramie. Przypominamy, że to już kolejna impreza urodzinowa w domu Małgorzaty Rozenek. Zaledwie kilka dni temu gwiazda TVN świętowała swoje urodziny, a wcześniej urodziny obchodzili również jej mąż i syn Tadeusz. Teraz cała rodzina czeka na narodziny syna Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! Zobaczcie wpis Małgorzaty Rozenek z okazji urodzin jej syna Stanisława. Spójrzcie, jaki tort wybrała dla chłopca! Zobacz także:...