Temat wyborów prezydenckich jest wciąż gorący! Nie tylko w kontekście politycznym, ale także obyczajowym. Obecnie wszyscy zastanawiają się, jaką Pierwszą Damą będzie Agata Duda i czy powinna zostać pensję za swoją nową rolę. Nie brakuje również ocen jej wizerunki i stylu ubierania. Póki co, żona przyszłego prezydenta zbiera raczej pozytywne noty. Zobacz: Jolanta Kwaśniewska apeluje: Agacie Dudzie należy się pensja!

Nie brakuje jednak zabawnych porównań. Internauci wychwycili podobieństwo Agaty Dudy do artystki Magdy Steczkowskiej. Podobne rysy twarzy oraz prawie identyczna fryzura sprawiają, że obie panie wyglądają jakby były spokrewnione. "Fakt" postanowił zapytać Magdalenę Steczkowską, co myśli o całej sprawie. Artystka tak odniosła się do tych porównań:

Od tygodnia do mnie dzwonicie. Nie widzę żadnego podobieństwa. Dajcie spokój. Nie komentuję tego.

A Wy dostrzegacie podobieństwo?

