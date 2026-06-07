Sandra Kubicka nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Na Instagramie zgromadziła już ponad milion obserwujących, dla których na bieżąco relacjonuje swoje życie. Jak udowodniła w ostatnich dniach, chętnie dzieli się z fanami zarówno tymi zawodowymi, jak i prywatnymi sukcesami. Czym tym razem postanowiła zaskoczyć?

Sandra Kubicka ogłosiła radosne wieści: "Wróciłam"

Sandra Kubicka nie daje o sobie zapomnieć. Modelka, która swoją karierę zaczynała w Stanach Zjednoczonych, dziś może się pochwalić również sukcesami jako biezneswoman i influencekra. Po zakończonym małżeństwie z Baronem, z którym wspólnie wychowują synka Leosia, Kubicka w końcu pokazała nowego partnera. W niedzielę 31 maja Sandra z ukochanym wspólnie bawili się na weselu polskiego wokalisty Dominika Dudka, co pokazali na wspólnym nagraniu z parkietu. Nie minęły dwa dni, a Sandra przekazała fanom kolejną nowinę.

Na Instagramie gwiazdy opublikowana została rolka z opisem: "u mnie po staremu...". Dopiero z krótkiego filmiku fani dowiedzieli się, że Kubicka zdecydowała się na powrót do modelingowej kariery po 5 latach przerwy. W tekście widocznym na nagraniu zaznaczyła też, że mimo upływu lat, z jej perspektywy mało się zmieniło.

Wróciłam do modelingu po 5-letniej przerwie... Nic się nie zmieniło napisała Sandra na Instagramie.

Na kilka ujęciach zobaczyć możemy promieniejącą Sandrę na planie zdjęciowym, z szerokim uśmiechem i energią, która tylko potwierdza, że życie influencerki nabiera ostatnio coraz bardziej pozytywnych barw. Oczywiście informacja ta nie okazała się być obojętna dla internautów, którzy natychmiastowo dali o sobie znać w sekcji komentarzy.

Sandra Kubicka wraca do modelingu. Fani od razu zareagowali

Sandra po raz kolejny przekonała się, że zawsze może liczyć na obserwujących ją na Instagramie fanów. Po opublikowaniu wieści o powrocie do kariery modelki, w komentarzach od razu zaczęły pojawiać się słowa wsparcia oraz niezliczone komplementy.

Fantastycznie widzieć Cię pełną energii i radości.

Piękna, mądra, zabawna i z wielkim sercem - taki pakiet to na wagę złota.

Nie zabrakło też komentarzy podkreślających, jaką drogę w ostatnim czasie przeszła Kubicka w swoim życiu.

W swoim żywiole i w końcu na właściwym miejscu prześlicznie to za mało czytamy w komentarzach .

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