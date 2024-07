Styl Małgorzaty Rozenek jest ostatnio pod ostrzałem znanych osób. Niedawno Doda stwierdziła, że Perfekcyjna inspiruje się jej strojami i kreacjami. Podobnie jak gwiazda TVN zaczęła ubierać się również Kinga Rusin. Przypomnijmy: Wysokie kozaki, krótka sukienka... Rusin w stylu Rozenek na castingach do You Can Dance

Od początków kariery Małgorzaty w show-biznesie mówiło się o jej konflikcie z Magdą Gessler. Zaczęło się od tego, że na jaw wyszło to, że Rozenek świetnie gotuje. Ostatnio ich relacje mocno się poprawiły. Perfekcyjna jest entuzjastką wspólnego programu, zaś restauratorka pochwaliła jej styl. W rozmowie z "Gwiazdami" stwierdziła:

Bardzo się lubimy, lubię na nią patrzeć - przekonuje

Małgorzata powinna być dumna z takiej oceny. W końcu Gessler jest wielką estetką.

