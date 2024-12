Madonna wywołała skandal zdjęciem z papieżem. Internauci krytykują gwiazdę

Madonna już wielokrotnie w trakcie swojej długiej kariery wywoływała kontrowersje. Wokalistka bywała krytykowana przede wszystkim przez konserwatywną publiczność. Zarzucano jej m.in. obrażanie uczuć religijnych. Ostatnio jednak o gwieździe mówiło się w kontekście poważnych problemów zdrowotnych – artystka wylądowała na oddziale intensywnej terapii w 2023 roku w wyniku poważnej infekcji – a także rozstania z młodszym o prawie 40 lat partnerem, do którego doszło w listopadzie br. Najnowsze wpisy Madonny w mediach społecznościowych jednak sprawiły, że krytycy sobie o niej przypomnieli. Wszystko przez wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia z papieżem, które pojawiły się na jej profilu.

Reklama

Madonna opublikowała wygenerowane grafiki z papieżem Franciszkiem

Madonna, znana z kontrowersyjnych działań artystycznych, opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przedstawiające ją w bliskim kontakcie z papieżem Franciszkiem. Na jednym z obrazów papież obejmuje Madonnę, przyciskając nos do jej policzka, a na innym wygląda, jakby chciał pocałować wokalistkę i trzyma dłoń na jej talii. Przy grafikach pojawiły się opisy: „Wchodząc w weekend jak…” oraz „Dobrze być zauważonym”.

Należy jednak zaznaczyć, że to nie Madonna, ale najprawdopodobniej inny użytkownik mediów społecznościowych jest autorem tych grafik. Wokalistka oznaczyła twórcę w relacjach, które pojawiły się na jej profilu. To jednak nie jest istotne dla internautów, którzy nie kryli oburzenia zachowaniem artystki. Niektórzy wykorzystali okazję, by wbić jej szpilę, sugerując, że papież Franciszek to „chłopak w jej wieku”. Inni użytkownicy stwierdzili, że stworzone przez AI zdjęcia przekraczają granicę dobrego smaku i są „odrażające”.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Jan Paweł II wzywał do bojkotowania koncertów Madonny we Włoszech i publicznie potępił wokalistkę. Wszystko przez teledysk do utworu „Like a Prayer”, w którym pojawiają się płonące krzyże oraz wizerunek świętego. Gwiazda podpadała Watykanowi już w latach 80. i 90., więc jej konflikt z Kościołem to nic nowego.

W 2022 roku Madonna zwróciła się do papieża Franciszka z propozycją prywatnego spotkania. Tematem rozmowy miała być jej rzekoma ekskomunika. Dla jednych postawa muzyczki to wyraz artystycznej wolności, dla drugich to tania prowokacja i brak szacunku dla osób wierzących.

Cześć, papieżu Franciszku! Jestem dobrą katoliczką, przyrzekam! Nie byłam u spowiedzi od kilku dekad. Czy może udałoby nam się spotkać i omówić ważne kwestie? –napisała w 2022 roku Madonna.

W listopadzie br. Madonna zakończyła związek z młodszym partnerem. Jeszcze niedawno gwiazda świętowała 66. urodziny u boku sportowca w Portofino. Wygląda na to, że obecnie kontrowersyjna artystka jest singielką.

Reklama

Zobacz także: Jest oświadczenie kobiety oskarżającej Jaya-Z o wykorzystanie. Apeluje o działanie

Madonna https://www.instagram.com/madonna/