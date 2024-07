Dla Kuby Wojewódzkiego nowy samochód, to tak jak dla Sary Boruc nowa torebka. Dlatego sezon wakacyjny rozpoczął z nowym terenowym autem za około... 200 tysięcy złotych! Samochód gwiazdora TVN robi ogromne wrażenie. My zastanawiamy się, jak sobie radzi z jego parkowaniem.

Kuba Wojewódzki kupił auto za 200 tys. złotych!

Kuba Wojewódzki ma słabość do bardzo drogich aut. Choć w jego kolekcji przeważają sportowe (jego ulubiona marka to lamborghini), tym razem dziennikarz postawił na ogromnego, białego jeep'a Wranglera w wersji Rubicon. Fani są pod wrażeniem wyboru "króla TVN", a on sam wygląda na bardzo zadowolonego z nowego auta. Pytanie czy je kupił, dostał, wypożyczył, czy wyleasingował...

Podoba się Wam nowy samochód Kuby Wojewódzkiego?

Kuba Wojewódzki ma nowy samochód.

Niedawno Kuba wrócił z rajskich wakacji.

Kuba Wojewódzki ma nowy samochód!