To odejście wstrząsnęło fanami "M jak miłość"! Kiedy w mediach pojawiły się pierwsze informacje, że Andrzej Młynarczyk żegna się z serialem TVP, wszyscy mieli nadzieję, że to tylko plotki i głupie żarty. Niestety, szybko okazało się, że postać grana przez Młynarczyka rzeczywiście zniknie z "M jak miłość". Sceny, w których Tomek Chodakowski walczy o życie, a później umiera poruszyły miliony widzów uwielbianego serialu. Niektórzy do tej pory nie mogą uwierzyć w śmierć Chodakowskiego i wciąż mają nadzieję, że jakimś cudem Tomek wróci co "M jak miłość".

