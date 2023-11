Księżniczka Charlotte się wygadała? Córka księcia Williama i księżnej Kate w szkole Thomas’s Battersea, do której uczęszcza od dwóch tygodni, niespodziewanie oznajmiła swojej przyjaciółce, że jej mama spodziewa się czwartego dziecka - a co więcej, dodała że będzie to dziewczynka. Całą rozmowę miała usłyszeć nauczycielka Charlotte.

Jedna z nauczycielek usłyszała, jak Charlotte to powiedziała i nie mogła uwierzyć własnym uszom – dziewczynka mówiła bardzo głośno i wydawała się być przekonana, że ​​jej mama jest w ciąży.

Taką informację podają zagraniczne media. Myślicie, że księżna Kate naprawdę spodziewa się czwartego dziecka? Czy może po prostu Charlotte wszystko zmyśliła?

Przypomnijmy, książę William i księżna Kate mają już troje dzieci. To George, Charlotte i Louis. Cała trójka jest ulubieńcami Brytyjczyków.

Czy księżna Kate naprawdę spodziewa się dziecka? Charlotte - albo ma bardzo długi język i zdradziła w szkole ten sekret, albo po prostu wszystko zmyśliła!

Na razie żadnych krągłości nie widzimy, ale kto wie - być może Charlottka nie kłamała! Oby!

