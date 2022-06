Kolejny skandal podczas Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Znów interweniowała policja!

Za nami trzeci dzień Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Najważniejszym wydarzeniem zaplanowanym na sobotę, 4 czerwca były wyścigi konne Epsom Derby. Obywatele, którzy zgromadzili się na torze, by podziwiać to widowisko wraz z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, byli świadkami skandalu. Tuż przed rozpoczęciem uroczystości w wyłączonej strefie pojawiła się grupa aktywistów. Jak tylko członkowie ruchu Animal Rebelion wbiegli na tor, doszło do interwencji policji. Przedstawiciele organizacji wydali także komunikat.

Obrońcy praw zwierząt przerwali Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II

Brytyjska rodzina królewska świętuje Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II od czwartku, 2 czerwca. Z okazji 70. rocznicy objęcia panowania przez Jej Wysokość zaplanowano szereg uroczystości. W sobotę najważniejszym wydarzeniem były wyścigi konne Epsom Derby. Chwilę przed rozpoczęciem widowiska na tor wbiegło sześciu aktywistów ruchu Animal Rebelion. Członkowie, którzy mieli ze sobą transparenty, protestowali przeciwko organizowaniu imprez z wykorzystaniem zwierząt.

Obecna na miejscu policja natychmiast zareagowała na próbę przerwania wydarzenia. Aktywiści upadli na ziemię, a następnie zostali odciągnięci przez funkcjonariuszy. Nie po raz pierwszy podczas obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II doszło do skandalu. Wcześniej ponad 20 osób zakłóciło paradę wojskową przed Pałacem Buckingham. Tym razem członkowie Animal Rebelion wydali oświadczenie. Przedstawicielka ruchu Orla Coghlan poinformowała, że "w zeszłym roku wyścigi konne odebrały życie 220 zwierzętom na torach wyścigowych w Wielkiej Brytanii, a to tylko wierzchołek góry lodowej".

W tym kraju co roku zabija się ponad miliard zwierząt lądowych w celach spożywczych. Wyzysk zwierząt i przemoc wobec nich jest przyczyną katastrofy klimatycznej i cierpienia na całym świecie. To oczywiste, że musimy wybrać życie zamiast śmierci i położyć kres wyzyskowi zwierząt - słowa Coghlan cytuje serwis itv.com.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyścigi konne, nabiał, czy przemysł mięsny, wyzysk zwierząt nie ma miejsca w naszym świecie - dodała rzeczniczka ruchu.

W trakcie tradycyjnego wyścigu na torze zgromadzeni byli członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Na trybunach pojawili się księżna Anna i jej mąż Timothy Laurence. Świadkami skandalu byli również Peter Phillips oraz Zara i Mike Tindallowie. Na miejscu zabrakło Jej Wysokości. Warto przypomnieć, że Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że królowa Elżbieta II poczuła się gorzej po pierwszym dniu obchodów jej święta.

Niewykluczone, że aktywiści po raz kolejny będą chcieli zakłócić świętowanie Platynowego Jubileuszu Jej Wysokości. Przed rodziną królewską ostatni dzień uroczystości, podczas którego obywatele będą gromadzili się na specjalnych lunchach.