Klaudia El Dursi przez koronawirusa jest rozdzielona z rodziną. Nie mogła powstrzymać płaczu

Klaudia El Dursi jest obecnie ba Bali w związku z nagrywaniem "Hotel Paradise". Prowadząca program utknęła tam ze względu na koronawirusa (7 kolejnych przypadków zarażenia, w sumie 111), przez którego nie może zobaczyć się z rodziną. O wszystkim poinformowała na swoim Instagramie:

Kochani, dostaje od was bardzo dużo pytań, co u mnie, czy Bali jest bezpieczne, dlaczego jestem tutaj bez rodziny. Bali już też nie jest bezpieczne, tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie byłoby jeszcze bezpiecznie. Sytuacja trochę wymknęła się spod kontroli. Jestem bez rodziny dlatego, że w zaistniałej sytuacji musieliśmy zmienić swoje plany - poinformowała El Dursi.

Wszystkie loty są niestety odwołane na razie na 10 dni, co oznacza że El Dursi nie wróci w tym czasie do rodziny.

Od jakiegoś czasu żyłam tylko dniem powrotu do Polski, bo bardzo tęsknie za moją rodziną, odliczałam każdy dzień, kiedy w końcu przylecę do Polski... Jak wiecie, jak na razie wszystkie loty są do Polski odwołane, na razie na 10 dni, nie wiadomo, co będzie dalej. Także pozostaje mi tylko czekać. Uważajcie na siebie, bardzo was proszę, nie lekceważcie tego... - dodała Klaudia El Dursi.