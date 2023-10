Klaudia El Dursi zdradziła nam, że przewidziała rozstanie Marietty i Chrisa z "Hotelu Paradise"! Dlaczego, według prowadzącej show, związek pary nie przetrwał próby czasu? Marietta i Chris wzięli udział w pierwszej edycji "Hotelu Paradise" i to właśnie na planie hitowego show narodziło się między nimi uczucie. Para doszła aż do finału i wygrała program. Niestety, kilka miesięcy później Marietta i Chris publicznie przyznali, że podjęli decyzję o rozstaniu. Jak teraz komentuje to Klaudia El Dursi?

Posłuchajcie co o związku i rozstaniu Marietty i Chrisa powiedziała prowadząca "Hotel Paradise"!

Marietta i Chris rozstali kilka miesięcy po finale "Hotelu Paradise".

