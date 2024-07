Katarzyna Niezgoda rozstała się z Tomaszem Kammelem

Katarzyna Niezgoda w rozmowie z Party.pl przyznała, że z Tomaszem Kammelem nie są już parą! Od pewnego czasu media spekulują, że najbardziej tajemnicza para w show-biznesie rozpadła się. Aż do dziś te informacje nie były komentowane przez byłych partnerów.

Katarzyna Niezgoda potwierdza rozstanie z Tomaszem Kammelem

Katarzyna i Tomasz byli parą ponad 10 lat! Przeszli bardzo wiele - m.in. burzę po aferze tzw. Kammel gate, kiedy to firma Sparrow, należąca do prezentera, organizowała drogie szkolenia dla pracowników banku Pekao S.A, kiedy to wiceprezesem była Kasia Niezgoda. Śledztwo w tej sprawie zostało jednak umorzone. Cała afera wzmocniła związek gwiazdora i bizneswomen.

Niezgoda nie ma w zwyczaju komentować swojego życia prywatnego. W Party.pl potwierdziła jednak rozstanie z Tomaszem:

Nie komentuję swojego życia prywatnego, ale mogę potwierdzić, że rozstałam się z Tomaszem już jakiś czas temu - mówi nam Niezgoda.

Rozstanie najwyraźniej dodało Katarzynie Niezgodzie skrzydeł. Na ostatnim pokazie mody wyglądała znakomicie!

Katarzyna Niezgoda sporo schudła po rozstaniu z prezenterem