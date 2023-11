W rozmowie z Gwiazdy.wp.pl Karolina Korwin Piotrowska przyznaje, że ceniła Korę za najbardziej ceniła ją za waleczność, mądrość, oczytanie:

Myślę, że to obok mojej matki najważniejsza osoba w moim życiu. Była odważna, mądra, waleczna, niesłychanie wykształcona. Obudziłam się i nie mogę dojść do siebie. Mojej matki już nie ma, a ona w mojej głowie była jej zastępstwem. Jest mi strasznie, strasznie ciężko. To jest okropne, kiedy odchodzi bohater twojego dzieciństwa. To, jaką jestem osobą, zawdzięczam w dużej mierze jej. Jej odwadze i bezkompromisowości. Miała tyle talentu i charyzmy w sobie, że była w stanie pociągnąć miliony. Wiem, jak ona traktowała publiczność, jaką była osobowością. Polska muzyka rozrywkowa byłaby zupełnie inna bez niej. Miała wizerunek absolutnie oryginalny. Zawsze była sobą, muzycznie też. Kora mówiła o molestowaniu przez księży zanim inni zaczęli nagłaśniać ten temat. W swoich piosenkach mówiła o rzeczach ważnych i trudnych zanim to było modne. Kochała zwierzęta i wszystkich braci mniejszych. Niosła ze sobą prawdę. Ona była całe moje dorosłe życie.