Kacper Kuszewski jest związany z "M jak miłość" od samego początku. Aktor spędził na planie tego serialu ponad 18 lat. Dlatego tym bardziej zaskoczyła wszystkich jego nagła decyzja. Kacper Kuszewski postanowił bowiem pożegnać się z "M jak miłość". Grany przez niego Marek Mostowiak niebawem zniknie z Grabiny i wyjedzie za granicę.

Aktorzy, którzy grali z Kacprem Kuszewskim w "M jak miłość", z pewnością odczują jego brak. Wyjątkiem może być Julia Wróblewska, która - jak sama mówi - raczej tego nie zauważy.

- Szczerze mówiąc Kacpra widziałam na planie kilka lat temu. Nie mogę powiedzieć, że przeżywam, bo my się prawie w ogóle nie widujemy. Nasze wątki się nie łączą (...). Nie boli mnie to, bo pewnie i tak bym go nie widziała - wyznała Julia Wróblewska w rozmowie z serwisem Fakt24.