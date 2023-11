To z pewnością jedna z najbardziej kontrowersyjnych i odważnych sesji w ostatnim czasie w mediach. Nikt nie spodziewał się, że żona Piotra Żyły zdecyduje się na okładkę w Playboyu, kiedy cała Polska mówi o poważnym kryzysie w ich małżeństwie.

Zanim do mnie zadzwoniliście, może z dwa dni wcześniej, rozmawiałam z Piotrkiem o tym, że prowadzę bloga na Instagramie, że mi przybyło obserwujących. A on mówi „tylu masz fanów, że zaraz dostaniesz propozycje sesji do PLAYBOYA”. Nagle dzwoni telefon od was... Byłam przekonana, że to on maczał w tym palce. Rok temu miałam taki pomysł, żeby zrobić mu prezent na 30-te urodziny, ale skończyło się tylko na tym, że Zenek Martyniuk mu zaśpiewał - tak Justyna tłumaczy decyzję o rozebraniu się dla Playboya.