Szok! Justyna Żyła nago na najnowszej okładce "Playboya"! Zmysłowa sesja na okładce magazynu dla mężczyzn zatytułowana jest "Góralu, czy Ci nie żal?" i ewidentnie nawiązuje do małżeństwa Justyny z Piotrem Żyłą. Para przechodzi poważny kryzys, mowa nawet o rozwodzie... Co Wy na to?

To spore zaskoczenie dla wszystkich. Przez ostatnich kilka miesięcy można było śledzić medialne przepychanki Justyny i Piotra. Mówi się nawet o tym, że para planuje się rozwieść. Co ma na celu okładka Playboya? Justyna zdradza:

Chcę, żeby zobaczył, co stracił - cytuje żonę skoczka Wp.pl

Co ciekawe, gwiazda Playboya ma o Piotrze dobre zdanie:

Zawsze będę go podziwiać. Znam go pół życia i wiem, ile włożył pracy, żeby dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się dziś, ile go to wszystko kosztowało - przyznała.

Dlaczego Justyna zgodziła się na sesję? Jak czytamy na playboy.pl, żona Piotr szuka siebie na nowo:

Szuka siebie na nowo. I robi to odważnie, czego dowodem nasza sesja.

Przypomnijmy - kilka miesięcy temu "Fakt" doniósł, że Piotr Żyła wyprowadził się od swojej żony, Justyny. Wtedy ta opublikowała w sieci szokujące wpisy na temat skoczka, potwierdzające doniesienia gazety. Żyła zarzucała mężowi, że nie interesuje się dziećmi i ma kochankę:

Tak, to prawda, ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie. Połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę. Nie mam zamiaru już kłamać - napisała Justyna Żyła.

Gdy w sieci pojawiały się kolejne emocjonalne wpisy Justyny na temat Piotra, ten milczał. Dopiero po jakimś czasie wydał swoje oświadczenie:

Odpowiadając na ostatnie publikacje mojego małżeństwa i rodziny, chciałem poinformować, że nie są one prawdziwe. Moje małżeństwo rozpadło się już dawno temu. Nie są prawdziwe informacje, że inna kobieta była powodem problemów w związku i wyprowadzki z domu, który zbudowałem dla rodziny - pisał Piotr Żyła.

Czy para rozwiedzie się? Justyna chce, mimo wszystko, walczyć o małżeństwo:

Wierzę w słowa przysięgi małżeńskiej i w to, że mój mąż zrozumie, że rodzina to najwyższa wartość i warto o nią walczyć - tłumaczy swoją decyzję w rozmowie z Fleszem.

Podoba Wam się okładka z Justyną?

