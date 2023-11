Reklama

O Justynie Żyle zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, kiedy to dowiedzieliśmy się o problemach w jej małżeństwie z Piotrem Żyłą. Niestety, parze nie udało się pokonać kryzysu i jak już wiemy, ich małżeństwo najprawdopodobniej zakończy się rozwodem.

Podjąłem decyzję o rozwodzie. Trzeba niektóre decyzje przyjąć i zacząć funkcjonować od nowa - Piotr Żyła przyznał w programie "Uwaga TVN".

Justyna Żyła postanowiła walczyć o siebie i spełniać swoje marzenia. Ostatnio założyła bloga kulinarnego, a jeszcze wcześniej zgodziła się na sesję do "Playboya". Podczas wielkiej modowej imprezy "Flesz Fashion Night", na której nie zabrakło Justyny, zapytaliśmy, co u niej słychać. Czy chciałaby rozpocząć nowy związek? Musicie posłuchać, co powiedziała przed naszą kamerą!

Justyna Żyła pojawiła się na Flesz Fashion Night.