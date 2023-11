Już 1 marca na antenie Polsatu wystartuje kolejna edycja show „Taniec z Gwiazdami”. Na parkiecie zobaczymy m.in. Justynę Żyłę, której partnerować będzie Tomasz Barański. Nie będzie to jednak telewizyjny debiut góralki. Justyna jest już gospodynią programu „Pierzemy brudy do czysta” w Active Family, który wkrótce doczeka się kontynuacji. Żyła nie ukrywa jednak, że udział w „Tańcu z Gwiazdami” to dopiero początek zmian w jej życiu. Jak donosi magazyn "Party", teraz chce pomagać samotnym matkom.

Justyna Żyła pomoże samotnym matkom

Na początku listopada Justyna żyła rozwiodła się z mężem, skoczkiem Piotrem Żyłą. Teraz na nowo układa swoje życie i chce pokazać innym samotnym matkom, że rozwód nie musi być końcem świata, a każda kobieta ma prawo czuć się szczęśliwa sama ze sobą.

Zostałam twarzą kampanii społecznej „Szczęśliwa mama”. Chcę pomagać kobietom samotnie wychowującym dzieci zawalczyć o bycie lepszą wersją siebie i o lepsze warunki pracy – zdradziła w rozmowie z „Party” Justyna.

Jak chce to zrobić? W małych miastach w całej Polsce będą organizowane spotkania, podczas których panie m.in. spotkają się z psychologiem, pracodawcami przyjaznymi samotnym matkom i przedstawicielami lokalnych władz, ale też dobiorą bieliznę pod okiem profesjonalnej brafitterki.

Wszystko po to, byśmy czuły się atrakcyjne i uwierzyły, że mamy równe szanse na rynku pracy – dodaje Żyła.

Justyna Żyła zatańczy z Tomaszem Barańskim.

