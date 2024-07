1 z 8

Justyna Pawlicka zaistniała dzięki udziałowi w trzeciej edycji "Top Model" i mimo, że odpadła tuż przed wielkim finałem, konsekwentnie pracuje nad swoją karierą już od ponad pół roku. Bierze udział w rozmaitych sesjach zdjęciowych, rozebrała się dla magazynu dla mężczyzn, a w międzyczasie prowokuje umieszczając na portalach społecznościowych seksowne zdjęcia i nagrania wideo. Przypomnijmy: Ostra impreza Pawlickiej: Zlizuje wódkę z biustu koleżanki

Teraz przyszedł czas na kolejną kampanię modelki, tym razem dla nowej marki Provoc. Cały projekt jest jeszcze w fazie tworzenia, ale w sieci ukazały się już pierwsze fotografie z sesji zdjęciowej i filmik backstage. Co ciekawe, Pawlicka nie ogranicza się tutaj tylko do roli modelki - jest również menadżerką całego projektu i oczywiście twarzą kampanii, co ma zapewnić jej rozgłos na naszym rynku.

Zobacz: Naga Pawlicka kusi w seksownej sesji

Justyna na zdjęciach autorstwa Michała Syguta prezentuje się bardzo seksownie, pozując m.in. w naturalnych futrach. Myślicie, że Joanna Krupa będzie zadowolona widząc ją w takich stylizacjach? Zobaczcie materiał wideo zza kulis:

Justyna Pawlicka dla marki Provoc: