Rafał Brzozowski będzie naszym reprezentantem podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie. Wokalista na eurowizyjnej scenie zaprezentuje utwór o tytule "The Ride". Zarówno piosenka, jak i wybór polskiego reprezentanta, wywołały wśród fanów Eurowizji niemałe emocje. Część internautów niestety twierdzi, że tym utworem niestety nie mamy szans nawet na awans na wejście do finału.

Zobacz także: Eurowizja 2021: Elżbieta Zapendowska oceniła szanse Rafała Brzozowskiego. Padły mocne słowa!

Wygląda na to, że podobnego zdania jest również juror "Twoja twarz brzmi znajomo", Adam Strycharczuk. Ostatnio mieliśmy okazję z nim porozmawiać i zapytaliśmy o jego zdanie na ten temat. Artysta nie szczędził gorzkich słów.

Numer, który miał aspirować na światowy poziom i na to co jest modne, typu Dua Lipa i The Weeknd, a skończył się jakby totalnie płaszczyzną. [...] Dla mnie to jest totalnie płaski numer, pojechany na autotune. [...] Wydaje mi się, że to jest trochę żart z odbiorców i nas wszystkich, którzy interesują się tym konkursem i tą muzyką - powiedział nam Adam Strycharczuk.