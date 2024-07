Pamiętacie rosyjski duet Tatu? Nastoletnie dziewczyny udawały, że są lesbijkami, całość okraszono naprawdę niezłą muzyką i w efekcie pokochał je cały świat. Tak w skrócie można opisać ich krótką historię. Stworzony przez niewątpliwie genialnego menadżera Iwana Szapowałowa zapisał się w historii muzyki z kilkoma przebojami.

Mimo że doszło do zakończenia współpracy pomiędzy dziewczynami, to jednak żadna z nich nie zamierza rezygnować z kariery solowej. Najaktywniejsza jest ostatnio Julia Wołkowa. Rosyjska gwiazda zamierza znów powalczyć o fanów, w starym stylu. Nagrała właśnie klip do piosenki "Didn't wanna do it", w którym nie stroni od prowokacji.

W teledysku widzimy dziewczynę, która przyłapuje swoją dziewczynę z facetem w łóżku. Zrozpaczona natrafia na ogłoszenie, w którym zapewniają o szybkim rozwiązaniu podobnych problemów po wykręceniu numeru... 69. Nie będziemy opowiadać wam całego teledysku, dodamy jednak, że całość kończy się orgią na plaży... Zobaczcie sami [18+]: