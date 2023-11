Już w sobotę, 25 maja w Polsacie odbędzie się koncert Radiowy Hit Roku podczas Polsat SuperHit Festiwal, który poprowadzi Julia Wieniawa. Aktorka na ten wieczór przygotowuje kilka kreacji. Mamy zdjęcia jednej z nich!

Czy Julia stresuje się debiutem w Sopocie?

To jest dla mnie stres, nigdy nic w życiu nic nie prowadziłam, jest to dla mnie wyzwanie i wyjście ze strefy komfortu, ale jestem na to gotowa - mówiła gwiazda w rozmowie z Party.pl jakiś czas temu.