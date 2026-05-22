Anna Lewandowska wchodzi na kolejny poziom medialnej widoczności w Hiszpanii. Trenerka i bizneswoman została bohaterką okładki hiszpańskiej edycji „Marie Claire”, a to pierwszy raz, gdy pojawia się w zagranicznym wydaniu magazynu w roli gwiazdy pierwszej strony. Sesję osadzono w iście hiszpańskim kontekście, a cyfrowa okładka już trafiła do odbiorców.

Anna Lewandowska od wielu lat konsekwentnie rozwija swoją działalność medialną i wzmacnia własną markę. Wokół trenerki zgromadziła się ogromna społeczność fanek, które regularnie korzystają z oferowanych przez nią produktów - od kosmetyków, przez zdrowe jedzenie, aż po diety pudełkowe. Kolejnym ważnym krokiem w jej karierze było otwarcie w listopadzie 2024 roku autorskiego studia fitness Edan Studios w Barcelonie. Tym ruchem pokazała, że chce być postrzegana przede wszystkim jako niezależna bizneswoman, a nie jedynie partnerka znanego piłkarza.

Od niemal czterech lat żona Roberta Lewandowskiego konsekwentnie buduje swoją pozycję na sportowym rynku w Barcelonie, udowadniając, że daleko jej do stereotypowego wizerunku WAGs. Anna Lewandowska może pochwalić się już także zainteresowaniem hiszpańskich mediów, które zaczęły poświęcać jej coraz więcej uwagi.

Wygląda na to, że trenerka właśnie zrealizowała kolejne zawodowe marzenie - pojawiła się na okładce hiszpańskiego magazynu. Na cyfrowej okładce „Marie Claire España” Lewandowska pozuje w białej sukience z głębokim dekoltem. Całość domyka nietypowe nakrycie głowy: czepek obszyty koronką.

Rzadko udziela wywiadów, ale w Barcelonie - mieście, które na nowo zdefiniowało jej rozumienie dobrego samopoczucia - Anna Lewandowska pozuje dla ,,Marie Claire'' i dzieli się filozofią, w której dyscyplina nie oznacza już sztywności, ale równowagę - czytamy w opisie promującym okładkę z Lewandowską dla ,,Marie Claire''

Gdy tylko ta wieść obiegła social media, fani natychmiast ruszyli z ciepłymi słowami, gratulując tym samym Annie Lewandowskiej kolejnego sukcesu.

