Widzowie od początku nazywali ją "czarnym koniem" 12. edycji "Hotelu Paradise". Roksana już w pierwszym odcinku rozbawiła wszystkich swoim testem o zamiłowaniu "do liczenia pieniążków", snuciem planów o zostaniu żoną milionera czy wyznaniu, że nie umie odmieniać przez przypadki niektórych nazw zawodów. Pomimo tego zaskoczyła wszystkich w teście z wiedzy ogólnej, a pomimo iż w programie to ona najczęściej zmieniała partnerów okazało się, że udało jej się znaleźć miłość w programie. Tuż po emisji wielkiego finału 12. edycji "Hotelu Paradise" Roksana zdradziła, że związała się z uczestnikiem tej samej edycji miłosnego hitu TVN.

Roksana znalazła miłość w "Hotelu Paradise"

Przez ostatnie miesiące z wypiekami na twarzach widzowie TVN śledzili losy kolejnych atrakcyjnych singli i singielek marzących o sławie, płomiennym uczuciu i wielkich pieniądzach, a te w 12. edycji "Hotelu Paradise" były naprawdę ogromne. Pierwszy raz w historii programu uczestnicy walczyli nie o sto, a o dwieście tysięcy złotych.

Jak już wiemy, to Dominika i Marcel wygrali 12. edycję "Hotelu Paradise". Co ciekawe pomimo gorzkiej kłótni tuż przed finałem, para nie zdecydowała się rzucić kulą, tym samym dzieląc nagrodę na pół.

I choć widzowie "Hotelu Paradise" wciąż zadają sobie pytanie, czy Dominika i Marcel są w związku po programie, okazuje się, że ich koleżanka z miłosnego hitu TVN odnalazła w show prawdziwe uczucie. Tuż po emisji wielkiego finału 12. edycji "Hotelu Paradise", Roksana w rozmowie z TVN wyznała, że jest zakochana.

Roksana jest w związku z uczestnikiem "Hotelu Paradise"

W "Hotelu Paradise" Roksana tworzyła parę m.in. z Maksem, Mateuszem, Tobiaszem, Darkiem, czy Bartkiem. Z tym ostatnim parowała się dwukrotnie, a tuż przed wielkim finałem deklarowała, że zamierza tworzyć z nim relację romantyczną. Para nie szczędziła sobie komplementów, wymownych spojrzeń oraz pocałunków, jednak pozostali gracze nie wierzyli w ich uczucie.

Podczas półfinału "Hotelu Paradise" i UberPandory byli uczestnicy rajskiego hotelu nie szczędzili Dominice i Marcelowi, Zuzi i Krystianowi oraz Roksanie i Bartkowi kąśliwych pytań. Ostatecznie, to Roksana i Bartek musieli pożegnać się z wizją ostatecznej walki o stanięcie na Ścieżce Lojalności. Jak się teraz okazuje, pomimo zapewnień w programie, to nie z Bartkiem Roksana związała się po programie.

Jeśli myślicie, że charyzmatyczna studentka pielęgniarstwa postawiła na Darka, z którym dość długo tworzyła programowy duet, też jesteście w błędzie. Roksi wciąż podtrzymuje swoje zdanie na jego temat, nie wierząc w deklarowaną szczerość jego uczuć. Jak wyznała w rozmowie z TVN jej wybrankiem jest inny chłopak, z którym na początku show tworzyła parę. Chodzi o... Mateusza.

Roksana i Mateusz są w związku po "Hotelu Paradise"

W najnowszym wywiadzie z TVN Roksana z "Hotelu Paradise" wyznała, jak zaczęła się bliższa relacja z Mateuszem. Okazuje się, że w programie między nimi już na początku doszło do poważnej sprzeczki.

Od pierwszego dnia się pokłóciliśmy w hotelu i nie odzywaliśmy się przez pierwsze dwa czy trzy dni w hotelu. (...) Zeszłam po schodach i on coś do mnie powiedział: ''o ta głośna przyszła'' i zaczęliśmy się kłócić przy całej grupie. Ale tego nie pokazali na szczęście w kamerach, bo to była taka sprzeczka, a ja też nie czułam się jakoś dobrze w grupie, to gdzieś to mnie tak bardziej uderzyło. Jak teraz tak na to patrzę z perspektywy czasu, to jest to w ogóle dla mnie szok, że przez coś takiego jakby się skryiliśmy na początku - wyznała Roksana z ''Hotelu Paradise'' w rozmowie z TVN.

Po zakończeniu nagrań do programu Roksana postanowiła jednak napisać do Mateusza. Od słowa do słowa zaczęli się spotykać. Chłopak poznał już rodzinę swojej ukochanej, ale to nie wszystko.

Babcię, ciocię, rodzeństwo mojego brata, a ja mam właśnie za tydzień poznać jego rodzinę, więc jest dosyć poważnie. (...) Jest wobec mnie opiekuńczy i taki czuły. W porównaniu do tego, czego doświadczyłam w hotelu, to zupełnie teraz co innego mam w relacji - dodała.

