Po finale pierwszej polskiej edycji „Love is Blind: Polska” Netflix nie zamyka drzwi, tylko je szeroko otwiera. Już w najbliższą niedzielę widzowie zobaczą specjalny odcinek, w którym uczestnicy ujawnią, jak potoczyły się ich losy. W reunion pojawi się m.in. Daria, która zaprezentowała się w nowej fryzurze. Daria zdecydowała się na ostre cięcie.

Netflix zaprasza na "Love is Blind: Polska" reunion

„Reunion” ma być ostatnim, najgłośniejszym akcentem sezonu: spotkaniem po finale, w którym rozmowy nie kończą się na tym, co wydarzyło się w dniu ceremonii. Odcinek poprowadzi duet znany z tej edycji od samego początku: Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Jest już data premiery "Love is Blind: Polska" reunion, a do sieci trafił zwiastun zapowiadający ten wyjątkowy odcinek po finale show.

Termin premiery działa tu jak obietnica: wracamy do uczestników wtedy, gdy emocje po odcinku ślubnym są jeszcze świeże, a pytania wciąż się mnożą. Bo finał dał jasny bilans, ale nie dał spokoju. Już za kilka dni dowiemy się, czy relacja Darii i Filipa przetrwała i co z Martą i Damianem.

Daria zaskoczyła nową fryzurą w "Love is Bind: Polska" reunion

W specjalnym odcinku po finale "Love is Blind: Polska" pojawią się uczestnicy, których losy śledziliśmy w odcinkach show. W reunion nie zabraknie Darii i Filipa, którzy wzięli ślub w "Love is Blind". Teraz odpowiedzą na kluczowe pytanie, czy wciąż są razem. Emocje rosną, ale emocje wokół Darii podgrzewa nie tylko jej relacja z Filipem, ale również ogromna metamorfoza jaką pochwaliła się w odcinku specjalnym.

W "Love is Blind: Polska" Daria pokazywała się w bardzo długich blond włosach, ale teraz zaprezentowała się w nowej fryzurze. Okazuje się, że uczestniczka zdecydowala się na totalną metamorfozę i dziś ma naprawdę krótkie włosy.

Tylko spójrzcie, jak teraz - rok po nagraniach "Love is Blind: Polska" - prezentuje się Daria. Pasuje jej nowa fryzura? A może woleliście ją w długich włosach?

