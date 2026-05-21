Ogromna metamorfoza Darii z "Love is Blind: Polska". Jest nie do poznania
Już za kilka dni widzowie zobaczą "Love is Blind: Polska" reunion. Do sieci trafiła już zapowiedź specjalnego odcinka, a w nim uczestnicy, którzy zdradzą, jak potoczyły się ich losy. Fani show od razu zwrócili uwagę na Darię, która zaskoczyła swoim wyglądem. Po jej długich włosach nie ma już śladu. Dziś jest nie do poznania.
Po finale pierwszej polskiej edycji „Love is Blind: Polska” Netflix nie zamyka drzwi, tylko je szeroko otwiera. Już w najbliższą niedzielę widzowie zobaczą specjalny odcinek, w którym uczestnicy ujawnią, jak potoczyły się ich losy. W reunion pojawi się m.in. Daria, która zaprezentowała się w nowej fryzurze. Daria zdecydowała się na ostre cięcie.
Netflix zaprasza na "Love is Blind: Polska" reunion
„Reunion” ma być ostatnim, najgłośniejszym akcentem sezonu: spotkaniem po finale, w którym rozmowy nie kończą się na tym, co wydarzyło się w dniu ceremonii. Odcinek poprowadzi duet znany z tej edycji od samego początku: Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Jest już data premiery "Love is Blind: Polska" reunion, a do sieci trafił zwiastun zapowiadający ten wyjątkowy odcinek po finale show.
Termin premiery działa tu jak obietnica: wracamy do uczestników wtedy, gdy emocje po odcinku ślubnym są jeszcze świeże, a pytania wciąż się mnożą. Bo finał dał jasny bilans, ale nie dał spokoju. Już za kilka dni dowiemy się, czy relacja Darii i Filipa przetrwała i co z Martą i Damianem.
Daria zaskoczyła nową fryzurą w "Love is Bind: Polska" reunion
W specjalnym odcinku po finale "Love is Blind: Polska" pojawią się uczestnicy, których losy śledziliśmy w odcinkach show. W reunion nie zabraknie Darii i Filipa, którzy wzięli ślub w "Love is Blind". Teraz odpowiedzą na kluczowe pytanie, czy wciąż są razem. Emocje rosną, ale emocje wokół Darii podgrzewa nie tylko jej relacja z Filipem, ale również ogromna metamorfoza jaką pochwaliła się w odcinku specjalnym.
W "Love is Blind: Polska" Daria pokazywała się w bardzo długich blond włosach, ale teraz zaprezentowała się w nowej fryzurze. Okazuje się, że uczestniczka zdecydowala się na totalną metamorfozę i dziś ma naprawdę krótkie włosy.
Tylko spójrzcie, jak teraz - rok po nagraniach "Love is Blind: Polska" - prezentuje się Daria. Pasuje jej nowa fryzura? A może woleliście ją w długich włosach?
