"Love is Blind: Polska" zakończyło się finałem pełnym łez. Julita i Jacek stanęli na ślubnym kobiercu, ale zamiast spokojnego „tak” były nerwy, ciężkie rozmowy i mocny głos syna Julity. Ostatecznie uczestniczka powiedziała „nie”, a po emisji odcinka zabrała głos w sieci. Przed widzami jeszcze reunion, ale już teraz Julita pisze wprost, że musi wyjaśnić pewną kwestię. Sprawdź, co napisała w relacji na InstaStories.

Bez ślubu Julity i Jacka w finale "Love is Blind: Polska"

Finałowy odcinek pierwszej polskiej edycji Love is Blind: Polska trafił na Netflix 20 maja 2026 i od pierwszych minut było jasne, że emocje tej pary nie mieszczą się w ramie romantycznego finału. Julita i Jacek dotarli do momentu, w którym pada decydujące słowo, ale ich historia od początku miała w sobie dużo napięcia: spięcia, ciche dni i trudne rozmowy wracały falami, a wątek z podróży przedślubnej tylko podkręcił atmosferę.

Ostatecznie podczas ceremonii padło "nie" i polały się łzy. Julita z "Love is Blind: Polska" zabrała głos po finale i komentowała swoją decyzję ws. Jacka, a teraz znów zwróciła się do internautów.

Julita z "Love is Blind: Polska" reaguje na komentarze po finale

Już za kilka dni dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników show Netflixa. Jest już zwiastun "Love is Blind: Polska" reunion, w którym poleją się łzy i padną trudne pytania. Wygląda jednak na to, że Julita postanowiła również na swoim profilu na Instagramie wyjaśnić tematy związane z finałem programu. Podczas relacji opublikowanej w sieci nagle napisała:

W związku z tym, że jest dużo pytań i niejasności odnośnie moich ostatnich słów, które padły na końcu odcinka ze ślubami, zdecydowałam, że muszę to wyjaśnić. Więc postaram się w poniedziałek zrobić live'a napisała Julita.

Jak myślicie, co powie Julita i czy ujawni jakąś tajemnicę?

Zobacz także: