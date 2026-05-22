Julita z "Love is Blind: Polska" po finałowym odcinku ślubnym znów zabrała głos w sieci. Po tym, jak przy ołtarzu powiedziała Jackowi „nie”, podkreśliła, że była to „jedyna słuszna decyzja”, a teraz informuje o sprzedaży sukni ślubnej. Julita wystawiła swoją kreację na aukcję, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczy na szczytny cel.

Julita z "Love is Blind: Polska" komentuje swoją decyzję w finale

Finał pierwszej polskiej edycji formatu zostawił widzów z mocnym obrazem: zamiast spokojnego domknięcia historii Julity i Jacka, w odcinku ślubnym wybrzmiały napięcie, łzy i nerwowe rozmowy. Para doszła do ołtarza, ale decyzja Julity przesądziła, że do ślubu nie doszło. W komentarzach natychmiast ruszyła fala pytań.

Julita odniosła się do finału w relacji w mediach społecznościowych, zaznaczając, że od wydarzeń pokazanych w programie minął rok, ale emocje wracają błyskawicznie.

Minął rok, a te emocje nadal potrafią wrócić w sekundę. Jakby to było wczoraj. To była jedyna słuszna decyzja Julita pisała tuż po finale.

Julita z "Love is Blind: Polska" sprzedaje suknię ślubną

Kilka dni po premierze finałowego odcinka "Love is Blind: Polska" Julita ponownie odezwała się do internautów. Za pośrednictwem relacji na InstaStories poinformowała, że wstawia swoją suknię ślubną z programu na aukcję internetową. Julita postanowiła sprzedać kreację, a pieniądze zamierza przekazać na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Jeśli ta sukienka może zamienić medialny moment w realną pomoc - to właśnie to chcę zrobić napisała Julita i dodała link do aukcji.

W opisie aukcji Julita napisała nieco więcej. Jej słowa poruszają.

Powiedziałam ''nie'' w finale ''Love is Blind Polska''. I choć dla wielu była to tylko telewizja, dla mnie ta chwila to prawdziwe emocje - stres, łzy, ogromna odwaga i jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu. Dziś chcę, żeby ta historia miała jeszcze większy sens. Postanowiłam wystawić na licytację swoją suknię ślubną z finału programu, a całość uzyskanej kwoty przekazać na rzecz Fundacja Cancer Fighters. Bo są walki dużo ważniejsze niż te przed kamerami.Są ludzie, którzy każdego dnia walczą o życie, zdrowie i kolejne chwile z bliskimi. Jeśli ta suknia może zamienić telewizyjny moment w realną pomoc — chcę, żeby tak się stało. Niech z tej historii wyniknie coś naprawdę dobrego

Aukcja z suknią ślubną Julity zakończy się 31 maja wieczorem. W chwili publikacji artykułu aktualna cena wynosiła 1211 złotych.

