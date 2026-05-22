Izabela Janachowska w ostatnim czasie nieco mniej udzielała się w social mediach, ale teraz, kiedy wszyscy już wiedzą o radosnej nowinie, zapowiedziała częstsze odzywanie się do fanów. Prezenterka i jej mąż przekazali właśnie, dlaczego tym razem znacznie trudniej było im utrzymać w tajemnicy wieść o tym, że ich rodzina się powiększy. Zdradzili powód.

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński spodziewają się drugiego dziecka

Przypomnijmy, że Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński 19 maja ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Prezenterka i jej mąż pokazali krótkie, poruszające nagranie, na którym widać już lekko zaokrąglony brzuszek przyszłej mamy oraz ujęcia ze zdjęciami USG. Na razie jednak nie ujawnili, czy spodziewają się kolejnego synka, czy też córeczki.

Izabela Janachowska przekazała nowe wieści

Po kilku dniach od ogłoszenia tej jakże pięknej wiadomości, Izabela Janachowska i jej mąż ponownie odezwali się do swoich fanów. Para ujawniła między innymi, że tym razem trudno było im dochować tajemnicy na temat ciąży, gdyż ich synek bardzo chętnie dzielił się wiadomością o tym, iż wkrótce zostanie starszym bratem.

Słuchajcie, chieliśmy tak wam face to face dziś powiedzieć, że przede wszystkim cieszymy się, że będziemy teraz tutaj troszkę więcej, bo w ostatnim czasie było nas mniej, gdyż ukrywanie tej wiadomości, którą ostatnio się podzieliliśmy, było trochę trudne. - zaczęła Izabela Janachowska

Tak, bardzo trudne, bo Chris, oczywiście Gaduła nasza mała, dumny i bardzo dumny z tego, że mama będzie miała dzidziusia wszystkim opowiadał, że będzie miał rodzeństwo. I to był problem. - dodał mąż prezenterki

Para podziękowała też serdecznie za wszystkie ciepłe wiadomości i gratulacje oraz zapowiedziała, że od teraz będą częściej pokazywać się w social mediach i na bieżąco będą informować swoich fanów, co się u nich dzieje.

Tak, ale przejdźmy do najważniejszego. My dziś z tego miejsca chcemy wam serdecznie podziękować za to, co się wydarzyło. Za ten pozytywny odbiór, za te wszystkie gratulacje, za tą dobrą energię, za te ciepłe słowa, za wspaniałe komentarze. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że to tak wybuchnie. Więc jest nam tym bardziej przemiło jesteśmy wzruszeni, poruszeni. (...) Więc bardzo chcemy wam serdecznie powiedzieć dziękujemy i będziemy się z wami tutaj myślę, że bardziej na bieżąco dzielić tym, co u nas słychać i co się dzieje, bo dzieje się dużo. Dziękuję wam.

Fot. Instagram Izabela Janachowska

