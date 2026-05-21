Środa przyniosła rozstrzygnięcie finału 3. edycji "Królowej przetrwania", ale zamiast klasycznego "koniec sezonu" w sieci zaczęło się prawdziwe dogrywki. Tytuł i nagroda 75 tys. zł trafiły do Dominiki Rybak, a komentarze w mediach społecznościowych natychmiast podzieliły widzów. Nie ulega natomiast wątpliwości, że już za moment internauci będą mogli zobaczyć Dominikę podczas zupełnie innej walki.

Dominika Rybak wygrywa "Królową przetrwania"

W wielkim finale 3. edycji "Królowej przetrwania" rywalizowały cztery uczestniczki: Ilona Felicjańska, Sofi Sivokha, Nicol Pniewska i Dominika Rybak. Stawką był nie tylko tytuł, ale też konkretna nagroda finansowa, więc napięcie było wpisane w format. Po ogłoszeniu zwyciężczyni, czyli Dominiki Rybak, dyskusja przeniosła się do komentarzy, gdzie tempo narzucały już nie konkurencje, a emocje widzów.

Część osób dopinguje Rybak i podkreśla, że w takim programie liczą się wytrzymałość, odporność psychiczna i spryt. Inni z kolei przekonują, że w decydujących momentach zasady powinny być egzekwowane bez wyjątków, bo inaczej cały sens rywalizacji rozmywa się na oczach widzów. Najwięcej uwagi przyciągnęło zadanie oparte na utrzymaniu pozycji tzw. „krzesełka”. To właśnie tu pojawiły się zarzuty, że Dominika Rybak mogła pomagać sobie rękami, przytrzymywać się i odciążać nogi.

Zanim emocje zdążyły opaść, pojawiły się kolejne, ale tym razem związane z nowym wyzwaniem Dominiki.

Z "Królowej przetrwania" do oktagonu

Kilka miesięcy temu Dominika Rybak stoczyła walkę o przetrwanie w dzikiej dżungli. Tym razem jednak przyjdzie jej stoczyć bardziej dosłowną walkę! Już w sobotę ma wystąpić na gali Fight Mode 1, czyli nowej federacji, której twarzą jest m.in. Sandra Kubicka. Rybak zawalczy w formule walk na gołe pięści. Jej rywalką ma być Jessica Kusz.

Co ciekawe, organizacja Fight Mode pogratulowała Dominice Rybak, pisząc na Instagramie:

Gratulacje królowo. Dominika Rybak oficjalnie wygrywa ''Królową przetrwania''. Charakter i mental zwyciężczyni

Myślicie, że i tym razem Dominika sięgnie po zwycięstwo?

