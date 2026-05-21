Małgorzata Rozenek po raz kolejny udowodniła, że doskonale wyczuwa modowe trendy i potrafi przekuć je w stylizację, która wygląda jednocześnie luksusowo, kobieco i niezwykle nowocześnie. Tym razem postawiła na estetykę określaną dziś mianem „quiet luxury holiday” - czyli wakacyjnego wydania cichego luksusu, w którym nie chodzi o krzykliwe logotypy czy przesadę, ale o perfekcyjny krój, jakość i subtelną elegancję.

Małgorzata Rozenek w sukience w stylu "quiet luxury holiday"

Małgorzata Rozenek podczas "white party" na wakacjach w Turcji zaprezentowała się w minimalistycznej, śmietankowobiałej mini sukience bez rękawów. Kreacja wyróżniała się dopracowanym fasonem z lekko zabudowaną górą i charakterystycznymi wycięciami przy dekolcie, które dodawały całości nowoczesnego charakteru i delikatnej zmysłowości. Talia została pięknie podkreślona, a rozszerzający się dół subtelnie modelował sylwetkę. To właśnie takie konstrukcyjne detale sprawiają, że stylizacja wygląda luksusowo mimo swojej pozornej prostoty.

Całość idealnie wpisywała się w klimat ekskluzywnej restauracji. Biała kolorystyka podkreśliła też opaleniznę Małgorzaty Rozenek i nadała lookowi świeżości oraz lekkości. Do tego celebrytka dobrała minimalistyczne dodatki w jasnych odcieniach - kopertówkę oraz delikatną biżuterię, dzięki którym stylizacja nie została przeciążona. Radosław Majdan w białym garniturze świetnie dopełnił ten duet, tworząc bardzo spójny i luksusowy obrazek rodem z kampanii modowej.

Nie da się ukryć, że Małgorzata Rozenek od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Zawsze stawia na dopracowane fasony, jakościowe materiały i stylizacje, które są kobiece, ale jednocześnie niezwykle eleganckie. Potrafi łączyć trendy z ponadczasową klasą, dlatego jej looki regularnie stają się inspiracją dla fanek mody. W tej stylizacji po raz kolejny pokazała, że „mniej znaczy więcej”, a estetyka quiet luxury w jej wydaniu wygląda wyjątkowo naturalnie i szykownie.

Fot. Instagram Małgorzata Rozenek

Sukienka w stylu Rozenek dostępna w Reserved

Jeśli chcecie poczuć się jak Małgorzata Rozenek i rozglądacie się za kreacją w stylu "quiet luxury holiday", to znaleźliśmy podobny model w popularnej sieciówce. Sukienka utrzymana jest w minimalistycznej estetyce, ale właśnie dzięki temu wygląda niezwykle elegancko i luksusowo. Jasny odcień pięknie podkreśla opaleniznę i idealnie wpisuje się w klimat wakacyjnych przyjęć, kolacji przy zachodzie słońca czy modnych „white party”.

Fason sukienki subtelnie podkreśla sylwetkę, a długość mini dodaje całości nowoczesnego charakteru. Uwagę zwracają przede wszystkim czyste linie i prostota kroju - to właśnie one sprawiają, że model wygląda znacznie drożej, niż wskazuje na to metka. Sukienka doskonale oddaje klimat luksusowego minimalizmu inspirowanego estetyką „old money” i resort chic. Można ją zestawić zarówno z delikatnymi sandałkami na obcasie, jak i minimalistyczną biżuterią czy małą kopertówką w stylu Małgorzaty Rozenek.

To idealna propozycja dla kobiet, które chcą wyglądać elegancko, ale bez przesady i krzykliwych dodatków. Dokładnie dlatego podobne fasony stały się jednym z najmocniejszych trendów lata 2026. Ogromnym atutem jest także cena - sukienka z Reserved kosztuje ok. 169,99 zł, dzięki czemu można uzyskać efekt luksusowej stylizacji w bardzo przystępnej wersji.

Fot. Mat. pras.

