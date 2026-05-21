Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna od lat uchodzą za jedno z najbardziej zgodnych i kochających się małżeństw w polskim show-biznesie. Fani z dużym zainteresowaniem śledzą ich codzienne życie, którym para chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnio piłkarz podzielił się wyjątkowo osobistym wpisem, w czułych słowach zwracając się do ukochanej.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny obchodzą rocznicę ślubu

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie i sporcie. Para poznała się w 2013 roku, a ich relacja szybko przerodziła się w poważny związek, który zwieńczyły zaręczyny w 2015 roku. Ślub odbył się 21 maja 2016 roku w Grecji i od tamtej pory każdego roku para wraca wspomnieniami do tego wyjątkowego dnia.

Dziś, 21 maja 2026 roku, Szczęsny i Marina obchodzą 10. rocznicę ślubu, celebrując dekadę wspólnego życia, pełnego zarówno rodzinnych chwil, jak i zawodowych wyzwań. W tym czasie doczekali się dwójki dzieci i zbudowali stabilne życie rodzinne, często podkreślając, jak ważne jest dla nich wzajemne wsparcie.

Wojciech Szczęsny opublikował wzruszający wpis

Z okazji dziesiątej rocznicy ślubu piłkarz opublikował w mediach społecznościowych wzruszający wpis, w którym podkreślił, jak istotną rolę odgrywa żona w jego życiu. Zwrócił uwagę na ich wspólną drogę oraz znaczenie, jakie ma dla niego rodzina.

Czasami patrząc w Jej oczy zastanawiam się gdzie ja bym dzisiaj bez niej był. Na szczęście nigdy nie poznam odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj niby zwykła data, rocznica jak każda inna, ale muszę przyznać, że jestem z nas wyjątkowo dumny! Dziękuje Ci za każdy dzień, każdą wspólną chwile. Za wspaniałe dzieci i życie razem. Dzięki Tobie mam motywacje by budzić się rano i być lepszym człowiekiem. Bo mam dla kogo! napisał.

Fani błyskawicznie zasypali parę ciepłymi słowami. W komentarzach pojawiło się mnóstwo gratulacji od internautów.

Wszystkiego najlepszego w kolejnych latach

Kochani 10 lat razem?! To już nie małżeństwo, to liga mistrzów cierpliwości i miłości

Jest co świętować! Wspaniała rodzina czytamy pod wpisem sportowca.

