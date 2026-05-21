Polska edycja programu "Love is Blind" dostarczyła widzom ogromną dawkę wrażeń. Jednym z najczęściej komentowanych uczestników programu był Kamil, który ostatnio zaskoczył swoich odbiorców. "Powiedziała tak!" - napisał pod jednym z kadrów w mediach społecznościowych.

Gorzkie zakończenie relacji Kamila i Julii w "Love is Blind"

Kamil z "Love is Blind: Polska" jest jednym z uczestników, który od początku wzbudzał duże zainteresowanie widzów. W programie szybko nawiązał silną relację z Julią, a ich związek w kabinach rozwijał się dynamicznie i emocjonalnie, co dało im szansę na zaręczyny i przejście do kolejnych etapów eksperymentu.

W dalszej części programu ich relacja zaczęła jednak przechodzić kryzys - pojawiały się nieporozumienia i wątpliwości, które stopniowo osłabiały ich więź. Ostatecznie para stanęła przed trudnymi decyzjami dotyczącymi wspólnej przyszłości, a ich historia stała się jedną z bardziej komentowanych w tej edycji show.

Kamil Uno i Julia ostatecznie nie zdecydowali się na ślub podczas ceremonii finałowej. Julia powiedziała "nie" przed ołtarzem, tłumacząc swoją decyzję przede wszystkim brakiem pełnego zaufania oraz informacjami o rzekomej przeszłości Kamila, które do niej dotarły tuż przed ślubem. Po ceremonii doszło jeszcze do emocjonalnej rozmowy między nimi, w której napięcie tylko się pogłębiło - Kamil był wyraźnie poruszony i nie zgadzał się z częścią zarzutów, a cała sytuacja zakończyła się w bardzo chłodnej atmosferze bez pojednania.

Kamil z "Love is Blind" zaskoczył fanów

Na Instagramie Kamila z polskiej edycji programu "Love is Blind" pojawiło się niedawno zdjęcie, które jednocześnie zaskoczyło i rozbawiło jego obserwatorów. Tuż po finale randkowego show uczestnik podzielił się uroczym kadrem swojego psa, opatrując go żartobliwym podpisem.

Powiedziała tak! opisał zdjęcie, na którym trzyma za łapę swojego pupila.

