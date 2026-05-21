Łatwogang ponownie ogłosił wyjątkową akcję charytatywną połączoną z wielodniowym streamem na żywo. Influencer planuje przejechać rowerem całą Polskę, zbierając środki na leczenie 8-letniego Maksa chorującego na zanik mięśni. Celem zbiórki jest aż 12 milionów złotych, które mają pokryć koszty terapii ratującej życie.

Łatwogang poruszył internet. Charytatywny stream przeszedł do historii

Akcja zorganizowana przez Łatwoganga w połowie kwietnia 2026 roku błyskawicznie stała się jednym z najgłośniejszych wydarzeń charytatywnych w polskim internecie. Influencer rozpoczął wielodniowy stream, którego celem było wsparcie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi oraz zebranie środków dla fundacji pomagającej małym pacjentom onkologicznym. Transmisję śledziły tysiące widzów, a do inicjatywy szybko zaczęli dołączać znani influencerzy, muzycy i sportowcy, zachęcając swoich fanów do wpłat.

Ogromne emocje wzbudziło również odtwarzanie utworu "Ciągle tutaj jestem (Diss na raka)" nagranego przez Bedoes 2115 i Maję Mecan, która zmaga się z białaczką. Stream, dzięki któremu udało się ostatecznie zebrać ponad 280 milionów złotych, odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych i pokazał, jak wielką siłę ma internetowa społeczność, gdy jednoczy się wokół ważnego celu. Widzowie nie kryli wzruszenia, a sama akcja stała się symbolem wsparcia, nadziei i walki o zdrowie najmłodszych.

Łatwogang ponownie zaskoczył fanów

Łatwogang ogłosił nową akcję charytatywną, która ma połączyć długodystansową wyprawę rowerową z wielogodzinnym streamem na żywo. Plan jest ambitny: przejechać całą Polskę na rowerze, a każdy etap trasy transmitować w internecie, zachęcając widzów do wpłat na zbiórkę. Celem jest pomoc 8-letniemu Maksowi, który zmaga się z ciężką chorobą prowadzącą do zaniku mięśni. Koszt leczenia chłopca oszacowano na około 12 milionów złotych.

W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. Maks jest to 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Na leczenie Maksa jest potrzebne aż 12 mln zł słyszymy na nagraniu Łatwoganga na Instagramie.

Łatwogang zapowiedział, że jeśli uda się zebrać całą kwotę, po zakończeniu trasy i krótkim odpoczynku wróci rowerem tą samą drogą. Cała akcja ma być nie tylko wyzwaniem sportowym, ale przede wszystkim intensywną kampanią wsparcia dla Maksa i jego rodziny.

Warto również wspomnieć, że Łatwogang ma doświadczenie w długodystansowych wyprawach. W 2024 roku przejechał rowerem trasę z Polski do Maroka, pokonując ponad 3000 kilometrów i dokumentując całą podróż na YouTubie oraz w mediach społecznościowych.

