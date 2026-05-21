Przemysław Gałecki przekazał w mediach społecznościowych tragiczną wiadomość o śmierci swojej 21-letniej córki, Edyty Gałeckiej. Sportowiec opublikował poruszający wpis wraz z klepsydrą, w której podał również informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych i ostatniego pożegnania.

Córka polskiego sportowca nie żyje

Kolejna smutna wiadomość poruszyła opinię publiczną. Niedawno media obiegła informacja o śmierci 24-letniej Nikoli Węgłowskiej, córki aktora Mariusza Węgłowskiego, znanego głównie z roli w serialu kryminalnym "Policjantki i policjanci". Teraz do internautów dotarły kolejne tragiczne wieści - zmarła 21-letnia Edyta Gałecka, córka lokalnego sportowca Przemysława Gałeckiego.

O śmierci młodej kobiety poinformował jej ojciec za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym wpisie zamieścił poruszające pożegnanie, a także szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej. Informacja o odejściu Edyty wywołała ogromne emocje wśród internautów, którzy w komentarzach tłumnie przekazują rodzinie wyrazy współczucia.

Przemysław Gałecki pożegnał córkę w poruszającym wpisie

Ojciec zmarłej przekazał, że Edyta Gałecka odeszła 16 maja 2026 roku w wieku zaledwie 21 lat. Jak wynika z udostępnionej przez niego klepsydry, uroczystości pogrzebowe zostały zaplanowane na 23 maja na godzinę 9:00 w Zabrzu. Mężczyzna opublikował w sieci poruszające pożegnanie córki, a pełne bólu słowa chwytają za serce.

Córeczko... Zabrałaś ze sobą kawałek mojego serca. Odpoczywaj w spokoju Edzia napisał.

Do tej pory nie ujawniono, co było przyczyną przedwczesnej śmierci 21-letniej Edyty. Pod wpisem opublikowanym przez jej ojca pojawiło się wiele poruszających komentarzy i słów wsparcia od internautów, którzy starają się dodać otuchy pogrążonemu w żałobie sportowcowi. Rodzinie oraz bliskim zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Zobacz także: