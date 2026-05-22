Choć wielki finał "Królowej przetrwania", emocje związane z show oraz jego uczestniczkami wciąż nie opadły. Głośno jest o zwyciężczyni programu - Dominice Rybak i tym, na co wyda główną nagrodę. Nie cichną także echa programowych waśni i awantur. I podczas gdy część sympatyków formatu skupia się na kontrowersjach wokół produkcji, my patrzymy na modowe wybory pań, które pojawiły się w surwiwalowym hicie TVN. Wśród nich niewątpliwie wyróżnia się Izabela Macudzińska, która od lat uchodzi na jedną z najlepiej ubranych gwiazd TVN. Nic dziwnego, zobaczcie jej najnowszą, iście wakacyjną stylizację. Ten dodatek rodem z lat 90. latem 2026 zaleje ulice. It-girls z pokolenia GenZ już go kochają, a Izabela Macudzińska udowadnia, że można go nosić stylowo i z gracją.

Już w "Królowych życia" Izabela Macudzińska udowodniła, że jest nie tylko pewną siebie, charyzmatyczną pięknością, która nie boi się wprost wyrażać swoich opinii, ale też prawdziwą królową stylu. Przez lata gwiazda TTV zachwycała widzów stacji wyszukanymi lookami to w "Diabelnie boskich", to w "99. Gra o wszystko", a ostatnio także w "Królowej przetrwania", którą wygrała Dominika Rybak.

Także w swoich mediach społecznościowych celebrytka chętnie dzieli się nie tylko swoją codziennością, gdzie jej ukochany mąż Patryk Borowiak oraz córka pary - Eliza - grają pierwsze skrzypce. Na Instagramie gwiazdy "Królowej przetrwania" możemy śledzić jej wystawne życie, ociekającą luksusem wille, egzotyczne wakacje, ale też wyszukane i niezwykle przemyślane stylizacje.

Ostatnio Izabela Macudzińska zachwyciła letnią sukienką "Modern Halter". Teraz projektantka z Poznania znów pochwaliła się iście wakacyjną stylizacją, a my patrzymy tylko na jedno. Zamiast klasycznego kapelusza czy streetwearowej czapki z daszkiem, Izabela macudzińska zdecydowała się na stylowy dodatek w postaci "headscarf". Biała husta na głowie daje vibe włoskiej riwiery rodem z lat 90., ale w zupełnie nowoczesnym wydaniu, jakie uwielbiają it-girls generacji GenZ.

W modzie łatwo o przesyt. Przez lata wygrywały dodatki, które trudno było wpleść w codzienne stylizacje, tymczasem 2026 mocno skręca w stronę subtelnych, ale charakterystycznych detali. Ostatnio Małgorzata Socha zaskoczyła w butach "kitten heels". Teraz z kolei modne letnie akcesorium Izabeli Macudzińskiej przykuwa wzrok internautów.

Biała chusta na głowę, jaką wybrała gwiazda "Królowej przetrwania" idealnie wpisuje się w wakacyjne trendy na lato 2026. "Headscarf", bo o tym trendzie mowa, jest nie tylko stylowy, ale też praktyczny. Nie tylko otula głowę, chroniąc przed słońce, ale ma w sobie nostalgię lat 90. i jednocześnie czysty, skandynawski minimalizm. Co więcej, zmienia proporcje całej stylizacji. Nagle nawet najprostszy zestaw wygląda jak przemyślany, a nie przypadkowy.

Jak stylizować modną chustę na głowę, "headscarf"

W uwielbianych przez instagramowe i tiktokowe it-girls stylizacjach widać, że kluczem jest prostota. Chusta nie ma konkurować z resztą, tylko ją podkręcać. Najczęściej pojawia się w trzech wersjach. Pierwsza jest najbardziej retro. Chustę wiążemy ciasno pod brodą, z wyraźnym ukłonem w stronę chustek z lat 50. rodem z włoskich wakacji na wybrzeżu Amalfi.

Druga wersja jest swobodniejsza. Chusta opada na ramiona i tylko delikatnie odsłania włosy. To rozwiązanie świetnie gra z bardziej surowymi fasonami okryć wierzchnich, jak kurtka "almond leather jacket", na jaką ostatnio postawiła Izabela Macudzińska. Trzecia to ukłon w stronę streetwaru. Chustę wiążemy ciasno na głowie, jak zrobiła to Izabela Macudzińska.

Izabela Macudzińska już nosi "headscarf". To najmodniejszy dodatek na lato 2026

Izabela Macudzińska z najmodniejszym dodatkiem na lato 2026