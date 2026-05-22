Choć TVP i produkcja "M jak miłość" nie podały jeszcze oficjalnej daty zakończenia 26. sezonu, majowa ramówka TVP2 układa się w bardzo czytelny plan: premier będzie niewiele, a tempo domykania wątków może zaskoczyć nawet stałe widzki. W programie na maj widać tylko siedem nowych odcinków: 4 i 5 maja, potem 10 i 11 maja, 18 i 19 maja oraz 25 maja.

Koniec sezonu "M jak miłość" już 25 maja?

To właśnie poniedziałek 25 maja zwraca dziś największą uwagę fanek i fanów, bo w ramówce widnieje wtedy odcinek "M jak miłość" nr 1936. Jeśli rozpiska się utrzyma, to właśnie ten odcinek będzie ostatnim premierowym epizodem przed wakacyjną przerwą w emisji. Z kolei już następnego dnia - we wtorek 26 maja - w programie TVP2 zamiast kolejnego premierowego odcinka (1937) zaplanowano odcinek specjalny poświęcony 25-leciu serialu: „25 lat ‘M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz’”.

Dla wielu osób ważna jest też sama skala tej przerwy. Finał wypada bowiem ponad miesiąc przed momentem, w którym inne seriale TVP zwykle zaczynają wakacyjne przerwy. To zostawia widzów z prostym pytaniem: dlaczego tak wcześnie, skoro sezon jest w pełnym rozpędzie?

Ile odcinków będzie liczył sezon "M jak miłość"?

Wokół 26. sezonu pojawia się jeszcze jeden mocny wątek: liczba odcinków. Poprzedni sezon miał 63 epizody, a bieżący - według wyliczenia na podstawie numeracji - ma być nieco dłuższy. Jeśli seria wystartowała od odcinka 1872, a miałaby zakończyć się na 1936, daje to w „najgorszym wypadku” 64 odcinki. To ważny detal, bo uspokaja widzów, którzy pamiętają krótsze sezony i obawiają się, że historia Mostowiaków znów nagle „zgaśnie” w środku emocji.

Za kulisami nie ma jednak ciszy. Produkcja potwierdziła, że od piątku 10 kwietnia wznowiono nagrania nowych odcinków. To tzw. wiosenna transza zdjęć, czyli moment, w którym ekipa pracuje nad materiałem zarówno na domknięcie bieżącej serii, jak i na start kolejnej.

Nie jest też tajemnicą, że część odcinków bywa nagrywana z wyprzedzeniem i czeka potem na emisję. W tym przypadku ma to oznaczać, że część gotowego już materiału posłuży do finałowych odcinków sezonu 26, a część ma otworzyć nową serię po wakacjach.

Powrót „M jak miłość” po przerwie przewidywany jest na jesień 2026 roku, najpewniej od września.

