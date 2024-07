To już ostateczny finał burzliwego związku Amber Heard i Johnny’ego Deppa! Para uzgodniła właśnie warunki rozwodu. Oboje przyznają, że nie chcą już "wzajemnie ranić się psychicznie i emocjonalnie".

Reklama

Nasz związek był namiętny, choć miał swoje wahania. Zawsze jednak wiązała nas miłość - głosi wspólne oświadczenie.

Porozumienie podpisano ledwie dzień po rozprawie w sprawie nakazu sądowego zalecającego Johnny’emu trzymać się co najmniej 100 jardów od Amber. Był efektem oskarżeń w sprawie znęcania się Johny'ego nad żoną. To jednak już historia. Na mocy ugody Amber wycofała swój pozew przeciw Deppowi. Zrobiła to w zamian za 7 milionów dolarów. Pieniądze jednak mają trafić nie na jej konto, a na cele charytatywne. To powinno ostatecznie zakończyć sprawę.

To małżeństwo przeszło właśnie do historii:

ONS

Zobacz także

Było namiętnie, ale się skończyło:

Eastnews

Reklama

Amber oskarżała męża o znęcanie się. Przed sądem pokazywała posiniaczoną twarz: